Днепр: меткомбинат на грани заморозки

РИА Новости Украина

Днепровский металлургический комбинат находится на гране остановки из-за прекращения поставок кокса из Алчевска, который сейчас находится под контролем самопровозглашенной ЛНР, пишет 056.ua.

Меткомбинат находится в Каменском (бывший Днепродзержинск). Стоит отметить, что Каменское и Алчевск – города-побратимы.

Как сообщают в пресс-службе комбината, существует угроза полной остановки ПАО "Днепровский металлургический комбинат". Ежедневно изыскиваются средства на оплату суточной нормы обеспечения одной доменной печи комбината.

"Руководство Корпорации "ИСД" и ПАО "ДМК" делают все возможное, чтобы градообразующее предприятие Каменского продолжило свою работу. Для бесперебойной работы часть кокса комбинат покупает у ЧАО "ЕВРАЗ ЮЖКОКС" и за пределами Украины в Польше, но из-за недостатка оборотных средств и высокой стоимости кокса поставки сырья на ПАО "ДМК" – неритмичны", – сообщают в пресс-службе.

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Проблема с обеспечением сырья для предприятия будет не столь острой, если возобновит свою работу ПАО "Алчевсккокс" и будут налажены поставки кокса на ПАО "ДМК".

"В этом случае возрастут объемы поставок сырья и уменьшится его себестоимость. Также наше предприятие ожидает от государства возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Перечисление этих средств на счета комбината поможет избежать остановки предприятия", – подчеркивают на комбинате.

В случае остановки ПАО "Днепровский меткомбинат" или простоя структурных подразделений предприятия вступает в силу действующий на предприятии коллективный договор, согласно которому время простоя не по вине работника оплачивается в размере 100% тарифной ставки установленного разряда (оклада), если он в это время находился на рабочем месте.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов поддержал блокаду неподконтрольных Украине территорий Донбасса.