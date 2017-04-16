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    Общество

    Гидрометцентр предупредил о заморозках

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    Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе синоптики обещают заморозки.
    Заморозки
    УНИАН

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Гидрометцентр Украины предупредил о заморозках на большей территории Украины ночью на понедельник, 17 апреля.

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    На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 16 апреля в большинстве областей на левом берегу Днепра на почве заморозки 0-5 градусов. 

    Отмечается, что ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе также заморозки.

    Ранее синоптики сообщили, что в Пасху в Украине будет дождливо и прохладно.

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