Генштаб РФ и НАТО провели разговор впервые после заморозки отношений

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. По инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом, сообщает Минобороны России.

"Третьего марта 2017 года по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом. Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией", — говорится в релизе.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, перспективам восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО", — добавили в МО РФ.

Кроме того, Герасимов проинформировал генерала Павела о ключевых международных мероприятиях и учениях, организуемых российским оборонным ведомством в 2017 году. Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе. Герасимов и Павел договорились о продолжении подобных контактов.

НАТО в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины приняла решение о приостановке практического сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. В России неоднократно заявляли, что не РФ приостанавливала договоренности с НАТО, поэтому именно альянс должен предпринимать шаги по реанимации сотрудничества.

В 2016 году, после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета Россия-НАТО на уровне постоянных представителей. На них обсуждались, в частности, ситуация в Украине, проводимые сторонами учения и меры по предотвращению опасных военных инцидентов.