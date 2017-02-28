Айвазовская: "национализация" в ЛДНР "заморозит" конфликт в Донбассе

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе может быть заморожен в случае "национализации" предприятий украинской юрисдикции властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявила в эфире телеканала NewsOne представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на неподконтрольных территориях.

По словам Айвазовской, данный факт повлияет и на переговоры в Минске. "Если произойдет национализация украинских предприятий на оккупированных территориях, то это негативно повлияет на минские переговоры. Украина потеряет юридический контроль над предприятиями, также ситуация повлияет на сотрудников предприятий. Любая национализация — это сигнал о потенциальном замораживании конфликта", — заявила она.

В то же время Айвазовская выразила уверенность, что угроза введения внешнего управления на предприятиях нависла как ответ на блокаду поставок угля из Донбасса. "Факт блокады является политическим. Он не решает проблему, не обеспечивает блокаду как таковую. Это политическое действие, которое направлено на активизацию дискуссии или же на популяризацию некоторых политических актеров", — считает представитель Киева.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.