В Украину идет похолодание

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Со вторника, 18 апреля, в Украину придет похолодание, которое продержится неделю. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Со вторника в Украину придет похолодание, которое продержится с неделю. Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла и местами до 1-5 градусов мороза", – написала синоптик.

В восресенье в Украине ожидаются дожди, а 17 апреля будет сухо, но похолодает.

"В Киеве сегодня еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра и на ближайшее время будет холодно", – добавила Диденко.

Ранее Гидрометцентр Украины предупредил о заморозках на большей территории Украины ночью на понедельник, 17 апреля. На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 16 апреля в большинстве областей на левом берегу Днепра на почве заморозки 0-5 градусов.