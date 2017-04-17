наверх
17.04.2017
12:16
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
EUR
28.56
+ 0.06
USD
26.86
- 0.01
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Видео
Минск накрыла снежная метель
10:53
17.04.2017
(обновлено:
10:56 17.04.2017
)
260
В столице Белоруссии в понедельник выпал снег. Ранее сообщалось о снежных осадках и в других регионах страны. Подробнее о природных катаклизмах смотрите в видео.
Канал "Информационное агентство БелТА" в Youtube
Напомним, со вторника, 18 апреля, в Украину
придет похолодание
, которое продержится неделю.
0
0
Tweet
Нравится
Ссылки по теме:
04:10 27.03.2017
Львовскую область занесло снегом
05:59 26.03.2017
В воскресенье в Киеве ожидается мокрый снег
17:01 15.03.2017
В Киеве в четверг будет дождь с мокрым снегом
08:44 14.03.2017
По Украине во вторник дожди с мокрым снегом
08:22 28.03.2017
Украину во вторник накроют дожди и мокрый снег
Самое читаемое
Читаемое
За сутки
Пыль в глаза, лапша на уши. DW: Украина имитирует борьбу с коррупцией
Встреча глав МИД V4 и стран Восточного партнерства в Варшаве. Итоги
"Никогда мы не будем братьями": судьба поэтессы Дмитрук после Майдана
Сенсация от NASA: на спутнике Сатурна возможна жизнь
Евровидение-2017: сюрпризы и сенсации от организаторов
Евровидение-2017: сюрпризы и сенсации от организаторов
Корнейчук: Порошенко намеревается сорвать "Минск" чужими руками
Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли
В Украину идет похолодание
Почти по Булгакову. Языковой вопрос их испортил…
Темы дня
Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
Евровидение-2017: сюрпризы и сенсации от организаторов
Кириленко: Россия изолировала себя от Евровидения
Кириленко: россияне будут смотреть Евровидение по интернету
Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
В Донбассе и на Пасху - напряжение и ожидание большой войны
ВСУ зафиксировали 22 обстрела своих позиций в Донбассе за сутки
Пасха в Мариуполе обходится дороже, чем раньше – спецкор
Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
Южная Корея и США накажут КНДР в случае дальнейших "провокаций"
Япония созвала Совет национальной безопасности из-за КНДР
Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли
Референдум в Турции
Референдум в Турции: Евросоюз беспокоят будущие полномочия Эрдогана
Хроника 16 апреля: праздник Пасхи, морозы в Украине, референдум в Турции
Юнкер, Могерини и Хан призвали Турцию мирно внести изменения в конституцию
Поделиться
0
0
Tweet
Нравится