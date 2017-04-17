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17.04.201712:16
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    Минск накрыла снежная метель

    (обновлено: )260
    В столице Белоруссии в понедельник выпал снег. Ранее сообщалось о снежных осадках и в других регионах страны. Подробнее о природных катаклизмах смотрите в видео.
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    Напомним, со вторника, 18 апреля, в Украину придет похолодание, которое продержится неделю.

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