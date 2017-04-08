Ополченцы подтвердили места пребывания лишь 50 заложников - Геращенко

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР подтверждают места пребывания лишь около 50 заложников из 121, заявленных украинской стороной, заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона знает местах пребывания 70 из этих заложников, среди которых и гражданские, и военные.

Геращенко сообщила, что ополченцы требуют передать им около 600 человек, среди которых, по ее словам, есть несколько десятков тех, "кто не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе".

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"Более 50 из них — преступники, которые совершили тяжелейшие преступления против Украины и не попадают под амнистию", и еще несколько сотен тех, кто не желает переходить на оккупированные территории", — цитирует Геращенко Радио Свобода.

Она также добавила, что основной проблемой является "отсутствие политической воли со стороны России осуществить такой обмен".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.