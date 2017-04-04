Хуг: ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до 800

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может быть увеличено с 665 человек до 800, заявил первый заместитель председателя Миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует "Укринформ".

"После того, как изменился мандант, у нас 665 наблюдателей, из которых 581 работает на востоке Украины. Мы планируем доукомплектовать штат, чтобы в целом по Украине было 800 наблюдателей, из которых примерно 700 работали на Донбассе ", — сказал Хуг.

По его мнению, увеличение количества наблюдателей целесообразно, если они будут иметь доступ ко всем районам наблюдения.

"Нам бы очень помогло открытие баз мониторинга на неподконтрольной украинской власти территории", — подчеркнул Хуг.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.