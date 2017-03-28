В Луганской области обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что неподалеку от с. Орехово-Донецкое Луганской области в направлении их беспилотника было осуществлено несколько выстрелов, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"В подконтрольном правительству с. Орехово-Донецкое команда СММ слышала 7 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км на запад и 10 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценкам миссии, были осуществлены в направлении беспилотного летательного аппарата СММ среднего радиуса действия", — говорится в сообщении.

Согласно информации наблюдателей, 26 марта в 12:46 патруль в составе четырех сотрудников миссии на двух бронированных машинах остановился в 500 м к северо-востоку от подконтрольного правительству Орехово-Донецкого, что в 44 км северо-западнее Луганска.

Через несколько минут после запуска беспилотного летательного аппарата СММ наблюдатели увидели другой беспилотник над их позицией. Он приближался с юго-юго-запада на высоте около 100 м. Члены патруля миссии сразу же начали процесс посадки своего БПЛА.

Чужой беспилотник пролетел над позицией патруля, трижды облетел по кругу и полетел в западном направлении. Почти сразу сотрудники СММ услышали 10 одиночных выстрелов из стрелкового оружия в 200-300 м на запад. По их оценке, выстрелы осуществлялись в направлении их беспилотника, который выполнял полет в 200-300 м на запад на высоте 100 м.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.