При обстреле опорного пункта в Луганской области погибли двое военных

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы из 82-мм минометов обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, расположенный вблизи н.п. Лобачёво Луганской области, сообщает в ночь на пятницу пресс-центр АТО.

"Два военнослужащих погибли и четверо получили ранения", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.