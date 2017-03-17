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    При обстреле опорного пункта в Луганской области погибли двое военных

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (343)

    (обновлено: )1601
    По данным пресс-центра антитеррористической операции, в результате минометного обстрела н.п. Лобачево погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы из 82-мм минометов обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, расположенный вблизи н.п. Лобачёво Луганской области, сообщает в ночь на пятницу пресс-центр АТО.

    Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке. Видео
    Facebook Влад Маховский
    Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке

    "Два военнослужащих погибли и четверо получили ранения", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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