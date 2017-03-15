Возможности разведения сил в Станице Луганской нет - Олифер

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Силовики готовы к разведению сил и средств в Станице Луганской в Донбассе, однако обстрелы пока не позволяют реализовать эту договоренность, заявила по итогам переговоров в среду в Минске Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

"Украина готова к разведению сил и средств в Станице Луганской, которое может состоятся только после семи дней тишины на этом участке, как это и предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы. Последний обстрел здесь был 13 марта, таким образом, действия ОРЛО (отдельные районы Луганской области — ред.) пока не позволяют совершить разведение в этой точке", — написала Олифер на странице в Facebook.

Контактная группа по урегулированию ситуации 21 сентября 2016 года подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября 2016 года, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской. Однако Минобороны Украины сообщило о переносе сроков отвода сил в этом районе. Отвод сил в районе Станицы Луганской не может состояться уже в течение нескольких месяцев.