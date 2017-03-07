Разведение сил в Станице Луганская сорвано по вине Киева – Грызлов

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Договоренность о разведении сил в Станице Луганская в Донбассе сорвана по вине Киева, заявил во вторник полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов.

"По вине Киева сорвана договоренность о разведении сил в Станице Луганская", — сказал Грызлов журналистам.

Он отметил, что "никаких причин для этого, кроме позиции украинской стороны, не было".

"Ждем комментариев Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по этому вопросу", — добавил Грызлов.