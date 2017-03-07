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    Общество

    Разведение сил в Станице Луганская сорвано по вине Киева – Грызлов

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (251)

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    Борис Грызлов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Договоренность о разведении сил в Станице Луганская в Донбассе сорвана по вине Киева, заявил во вторник полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов.

    "По вине Киева сорвана договоренность о разведении сил в Станице Луганская", — сказал Грызлов журналистам.

    Он отметил, что "никаких причин для этого, кроме позиции украинской стороны, не было".

    "Ждем комментариев Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по этому вопросу", — добавил Грызлов.

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