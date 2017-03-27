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    Генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый Ил-76 под Луганском

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    Cбит военный самолет под Луганском (29)

    (обновлено: )33611
    Согласно приговору Павлоградского горрайонного суда, Виктора Назарова признали виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.
    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Суд в Днепропетровской области в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек.

    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
    Место падения самолета Ил-76 ВВС Украины

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    В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы.

    "Виктора Назарова признать виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы", — говорится в зачитанном в понедельник приговоре Павлоградского горрайонного суда. Трансляция из зала суда велась на сайте "Судебная власть Украины".

    Прокуратура требовала назначить Назарову максимальное наказание по этой статье — восемь лет тюрьмы.

    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска

    Ранее прокуратура возложила вину за крушение самолета на Назарова, который занимал тогда должность первого замглавы штаба АТО в Донбассе – замначальника Генштаба ВСУ. Против него было заведено уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе". По версии следствия, Назаров не принял во внимание информацию Службы безопасности Украины о существовании угрозы для самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в луганский аэропорт. Сам Назаров свою вину в ходе следствия не признал.

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