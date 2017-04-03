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    Происшествия

    ОБСЕ сообщила о стрельбе возле наблюдателей в Саханке

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (24)

    (обновлено: )210
    На сайте организации говорится, что стрельба была зафиксирована 2 апреля, когда наблюдатели находились на расстоянии 50 метров от улицы Центральная на стоянке нежилого здания.
    Патрулирование миссии ОБСЕ. Архивное фото
    "Украинское фото"

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный устроил стрельбу возле наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольном Киеву населенном пункте Саханка Донецкой области, сообщается на сайте организации.

    Инцидент произошел 2 апреля, когда патруль миссии, состоявший из шести человек и двух бронемашин, находился на расстоянии 50 метров от улицы Центральная на стоянке нежилого здания.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
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    "В 13:00 машина без опознавательных знаков (бежевая "Лада" с украинскими номерными знаками) с тремя мужчинами в военной одежде, двигавшейся на север вдоль главной улицы, уменьшила скорость перед нежилым зданием, примерно в 50 метрах от СММ. (…) Водитель взял у одного из пассажиров автомобиля автомат (АК-47)", — говорится в сообщении.

    Согласно сообщению, мужчина дважды выстрелил в воздух в воздух, после чего автомобиль скрылся, а наблюдатели покинули место.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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