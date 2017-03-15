ОБСЕ: ЛДНР не должны вмешиваться в управление украинскими предприятиями

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что координатор экономической подгруппы по Донбассу настаивает на недопустимости вмешательства в управление украинскими предприятиями со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"Координатор (подгруппы по экономическим вопросам — ред.) настаивает, что вмешательства в управление и собственность этих компаний быть не должно", — сказал Сайдик в Минске.

Он пояснил, что дискуссии в рамках экономической подгруппы в среду касались в основном блокады железнодорожных путей и вопросов внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, введенного в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Сайдик добавил, что блокада в районе станций Ясиноватая и Скотоватая была отменена 13 марта.

"Обсуждался вопрос о возобновлении поставок угля и других грузов через линию соприкосновения", — сказал дипломат.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.