Решением о продлении миссии ОБСЕ подтверждает поддержку Украины - МИД

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД Украины считает решение о продлении работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране подтверждением того, что государства-члены ОБСЕ намерены и дальше поддерживать Украину.

Ранее постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ в Украине на один год, до 31 марта 2018 года. Бюджет миссии в размере 105,5 миллиона евро установлен на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

"Рассматриваем принятое решение как подтверждение готовности государств-участниц ОБСЕ и в дальнейшем поддерживать наше государство", — говорится в комментарии МИД Украины.

Киев поддерживает дальнейшее укрепление СММ ОБСЕ "человеческими ресурсами и техническими средствами с целью обеспечения эффективного наблюдения за выполнением минских соглашений", подчеркивает МИД.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.