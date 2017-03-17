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    Политика

    Решением о продлении миссии ОБСЕ подтверждает поддержку Украины - МИД

    (обновлено: )13
    В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что официальный Киев поддерживает дальнейшее укрепление СММ ОБСЕ "человеческими ресурсами и техническими средствами".
    Миссия ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД Украины считает решение о продлении работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране подтверждением того, что государства-члены ОБСЕ намерены и дальше поддерживать Украину.

    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН
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    Ранее постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ в Украине на один год, до 31 марта 2018 года. Бюджет миссии в размере 105,5 миллиона евро установлен на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

    "Рассматриваем принятое решение как подтверждение готовности государств-участниц ОБСЕ и в дальнейшем поддерживать наше государство", — говорится в комментарии МИД Украины.

    Киев поддерживает дальнейшее укрепление СММ ОБСЕ "человеческими ресурсами и техническими средствами с целью обеспечения эффективного наблюдения за выполнением минских соглашений", подчеркивает МИД.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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