Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В районе Ясиноватой Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел. Об этом говорится в опубликованном 18 марта отчете миссии ОБСЕ.

Сообщается, что накануне пятеро членов патруля ОБСЕ осуществляли мониторинг соблюдения "режима тишины" в районе Ясиноватой. Ближе к полудню они услышали выстрел из стрелкового оружия.

"Все присутствующие немедленно скрылись с северной стороны автомобилей миссии. Наблюдатели определили, что выстрел был произведен в направлении с юга на северо-восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия в 100-200 м на юг", — говорится в отчете.

Также известно, что после этого все присутствующие покинули район, никто из наблюдателей не пострадал.

Ранее сообщалось, что постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине на один год — до 31 марта 2018 года.