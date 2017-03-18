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    Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой

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    Согласно информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после обстрела все присутствующие покинули район, никто из наблюдателей не пострадал.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В районе Ясиноватой Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел. Об этом говорится в опубликованном 18 марта отчете миссии ОБСЕ.

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    Сообщается, что накануне пятеро членов патруля ОБСЕ осуществляли мониторинг соблюдения "режима тишины" в районе Ясиноватой. Ближе к полудню они услышали выстрел из стрелкового оружия.

    "Все присутствующие немедленно скрылись с северной стороны автомобилей миссии. Наблюдатели определили, что выстрел был произведен в направлении с юга на северо-восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия в 100-200 м на юг", — говорится в отчете.

    Также известно, что после этого все присутствующие покинули район, никто из наблюдателей не пострадал.

    Ранее сообщалось, что постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине на один год — до 31 марта 2018 года.

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