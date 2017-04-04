МИД не располагает данными о пострадавших в Петербурге украинцах

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Консульский департамент Министерства иностранных дел Украины не располагает информацией, есть ли граждане страны среди пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены.

"Официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге отсутствует", — сообщил департамент на странице в Twitter.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.