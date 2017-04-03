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    Взрыв в метро Санкт-Петербурга: 10 погибших, более 20 пострадавших

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (27)

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    Глава Минздрава РФ поручила организовать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга, а также их семьям. На месте ЧП в метро работает более 40 бригад скорой медицинской помощи.
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    РИА Новости Украина

    Взрыв произошел в понедельник днем в метро Санкт-Петербурга, 10 человек погибли, более 20 пострадали, рассматриваются различные версии.

    По данным Следственного комитета (СК) России, взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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    По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, "в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек".

    "Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении пресс-службы НАК, сообщают РИА Новости.

    Глава российского Минздрава Вероника Скворцова поручила организовать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга, а также их семьям.

    На месте ЧП в метро работает более 40 бригад скорой медицинской помощи.

    Выяснением обстоятельств ЧП в метро занимаются все профильные ведомства. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил ситуацию с директором ФСБ Александром Бортниковым. По словам главы государства, правоохранительные органы и специальные службы работают и сделают все, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку произошедшего.

    Об этом Путин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая походит в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что причины случившегося в метро установит расследование. Пока рассматриваются бытовая, криминальная версии и возможность проявлений террористического характера.

    Как сообщает НАК, эвакуация людей из петербургского метро по существу завершена, предпринимаются меры для недопущения повторных взрывов.

    НАК координирует работу органов безопасности для недопущения новых взрывов в Петербурге, сообщает информационный центр ведомства. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.

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    Об усилении мер безопасности после взрыва заявили в аэропорту "Пулково", в частности усилены входной и предполетный досмотр.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение столичному ГУВД, управлению Росгвардии по Москве и метрополитену усилить меры безопасности в метро, на Московском центральном кольце и железнодорожном транспорте.

    Усиливают меры безопасности в метро в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске.

    Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что после ЧП в петербургском метро необходимо усилить меры контроля на транспорте в российских городах. 

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