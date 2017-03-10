На пунктах пропуска в зоне АТО скопились 700 автомобилей

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Более 700 автомобилей скопились утром в пятницу на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения АТО, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 100/100; "Марьинка" – 250/100; "Новотроицкое" – 10/15; "Гнутово" – 120/10", — сказано в сообщении.

В течение минувших суток через КПВВ линию разграничения в общем пересекли 24,1 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

Согласно сообщению, три автомобиля, которые перевозили товары через линию разграничения с нарушениями, обнаружили накануне пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" незаконно перевезти средства личной гигиены и сигареты на общую сумму почти 352 тысяч гривен.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.