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    За минувшие сутки позиции ВСУ в Донбассе обстреляли 80 раз, есть раненые

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (273)

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    По данным силовиков, на мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреливались Красногоровка, Новотроицкое, Водяное, Марьинка, из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединский, Старогнатовка, Тарамчук.
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили в пятницу утром, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 80 раз открывали огонь по их позициям, шестеро военных получили травмы и ранения.

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    "В общем зафиксировано 80 обстрелов. Пятеро наших военных ранены, один травмирован", — говорится в сообщении на странице пресс-центра спецоперации украинских силовиков в Facebook.

    По данным силовиков, на мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреливались Красногоровка, Новотроицкое, Водяное, Марьинка, из гранатометов и стрелкового оружия — Лебединский, Старогнатовка, Тарамчук и другие населенные пункты.

    Сообщается, что на луганском направлении из минометов различных калибров были обстреляны Крымское, Новоалександровка и Попасная, из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановка, Новоалександровка и Станица Луганская.

    Как заявили военные, на донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Невельск, Майорск, Авдеевка; гранатометов и стрелкового оружия — Опытное, Каменка, Луганское, Пески и другие населенные пункты.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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