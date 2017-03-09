Шевчук о войне в Донбассе: довели народы наши до бойни

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в интервью "Московскому Комсомольцу" подверг резкой критике политиков, которые допустили войну на востоке Украины.

"Мы в 13-м году проехали всю Украину с "ДДТ". Начали со Львова, закончили в Луганске и везде видели замечательных людей, говорили, что политики ссорят нас, а мы им не поддадимся, Россия, Украина — братья и сестры. И нам в ответ — да!!! Я все это помню, как вчера было. И я в очередной раз задумался, могут ли влиять искусство, музыка на настроение людей в такие жестокие времена", — сказал рок-музыкант.

По словам известного музыканта, трагические события в Донбассе являются виной политиков, "наркоманов войны".

"Для меня не важно, где он живет: в Киеве, Уфе или в Донецке. Я за простого человека, вот это для меня главное, и я вам отвечаю четко и точно. Я за людей, которые страдают и мучаются в том аду, который устроили политики, наркоманы войны. В общем, они, как всегда, повели ситуацию в нужном им направлении. Довели народы наши до бойни. Я не поддерживаю их, нет, сто процентов. Я не за идеологию, я за человека", — резюмировал Шевчук.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.