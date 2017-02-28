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    Общество

    Мариуполь может остаться без воды из-за обстрелов

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    (обновлено: )50621
    Как сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий, во вторник около 17.20 начался обстрел насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода вблизи населенного пункта Василевка Донецкой области.
    Силовики отрабатывают Донецкую область в поисках оружия
    МВД Украины

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Водоснабжение в Мариуполе и нескольких районах Донецкой области находится под угрозой из-за обстрелов, заявило во вторник министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

    Ситуация в Авдеевке
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    Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, во вторник около 17.20 начался обстрел насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода вблизи населенного пункта Василевка Донецкой области. Из-за обстрелов люди были вынуждены спуститься в укрытия.

    "В случае повреждения насосного оборудования в результате обстрелов есть угроза полного прекращения подачи воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы Донецкой области, а также в город Мариуполь", — говорится в сообщении.

    В министерстве напомнили, что из-за активных боевых действий так и не была запущена Донецкая фильтровальная станция. По данным ведомства, представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня не предоставили гарантий безопасности для работников водоканала, которые должны были проверить территорию, помещения и оборудование станции. "На текущий момент проведение пусковых работ на станции запланировано на 1 марта, если гарантии безопасности будут предоставлены", — отмечается в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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