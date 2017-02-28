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    Общество

    Тука разделил участников блокады Донбасса на три группы

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (564)

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    К первой категории Георгий Тука отнес организаторов блокады, ко второй - тех, кто в ней участвует, в частности соратников Семенченко, а к третьей - "реальных честных бойцов".
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что организаторы торговой блокады Донбасса должны быть наказаны.

    Политический эксперт Михаил Павлив
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    "Тех людей, которые сейчас блокируют движение железнодорожного транспорта, я бы разделил на три категории. Первая категория — это те, кто фактически организовал это, а сейчас они рассказывают, что мы не организовываем, мы только поддерживаем… Эти люди, которые организовывали и организовывают сейчас эти незаконные меры, они должны отвечать по действующему законодательству, даже если они депутаты Верховной Рады", — сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Ко второй группе тех, кто участвует в блокаде, Тука отнес соратников депутата Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семена Семенченко. По его словам, они также должны привлекаться к ответственности по закону. Вместе с тем замминистра считает, что с рядовыми бойцами, которые присоединились к блокаде, так как не разбираются в ситуации, надо провести разъяснительную работу.

    "И третья группа, которая составляет большую часть из тех, кто непосредственно принимает участие в блокаде — это реальные честные бойцы, которые защищали нас с вами своей жизнью и здоровьем, с ними необходимо откровенно разговаривать. Они дезориентированы ложью "Самопомичи", которые запудрили им мозги", — добавил Тука.

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    Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

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