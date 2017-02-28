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    Тука призвал наказывать не участников, а организаторов блокады в Донбассе

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    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР (555)

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    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что организаторы торговой блокады в Донбассе - народные депутаты из "Самопомочи" - теперь стоят в стороне.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы должны наказывать организаторов торговой блокады, а не ее рядовых участников, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
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    Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

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    "Я считаю недопустимым к честным воинам применять силу, а вот насчет тех организаторов, которые это сделали, у меня никаких сомнений нет", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

    Замминистра отметил, что 10-15 депутатов из "Самопомочи", которые, по его мнению все это организовали, "ставят рачки всю страну". "Они это все организовали, но стоят в стороне, делают вид, что "нас здесь нет", — подчеркнул он.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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