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    Фотоленты

    Кадры из Донбасса: опустевшая Авдеевка

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (170)

    (обновлено: )18002
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

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    Ситуация в Авдеевке

    В Авдеевке власти восстановили электроснабжение, которое отсутствовало из-за очередных обстрелов. Как сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, практически в каждом разрушенном доме живут люди.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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