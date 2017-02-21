Матиос получил подарок от жены на 680 тысяч гривен

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос задекларировал подарок стоимостью 682 тысячи 672 гривен, который ему преподнесла его супруга Ирина Барах.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц.

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Подарок значится в "неденежной форме". Что именно вручила Барах супругу, не уточняется.

public.nazk.gov.ua Изменения в имущественном состоянии Анатолия Матиоса, 21 февраля 2017 года

Ранее бывший командир батальона "Айдар", народный депутат Верховной Рады из парламентской группы "Воля народа Сергей Мельничук исправил свою электронную декларацию. Политик изменил сумму дохода наличных средств за 2015 год с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.