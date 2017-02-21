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    Политика

    Матиос: дело Януковича передадут в суд 14 марта

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (494)

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    Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, 14 марта обвинительный акт по госизмене Януковича будет передан в суд для рассмотрения по существу.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Обвинительное заключение по делу беглого президента Украины Виктора Януковича будет передано в суд 14 марта. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала "112. Украина".

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    "14 марта обвинительный акт по госизмене Януковича будет передан в суд для рассмотрения по существу", — рассказал он.

    Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

    Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

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