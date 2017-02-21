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    Политика

    Матиос: готовятся обвинения против 500 чиновников по делу Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (493)

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    По словам Анатолия Матиоса, следователям удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в организацию Виктора Януковича.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Украины собирает доказательства относительно 500 действующих и бывших чиновников в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-президента страны Виктора Януковича, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

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    "Количество людей, которые способствовали преступной организации Януковича, мы сейчас скрупулезно собираем доказательства, не являются публичной работой, относительно не менее 500 человек, которые находятся в Украине, экс и действующие чиновники", — сказал главный военный прокурор. 

    Матиос надеется, что "удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в эту преступную организацию".

    Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

    Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.   

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