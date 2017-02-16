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    Общество

    Киев запретит ввозить радиотовары и стройматериалы в Донбасс

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (376)

    (обновлено: )24
    На данный момент планируется расширение и включение в список запрещенных к перевозке радиотоваров, строительных материалов - "для предотвращения строительства фортификационных сооружений со стороны боевиков".
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Список запрещенных к перевозке через линию разграничения в Донбассе товаров будет дополнен, в него включат строительные материалы для предотвращения строительства ополченцами "фортификационных сооружений", говорится в сообщении на сайте президента Украины.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    По законам военного времени. Блокада Донбасса продолжается

    Ранее Порошенко заявлял, что Киев сохраняет ограниченные торговые связи с неподконтрольными территориями Донбасса для того, чтобы не потерять этот регион и обеспечить его реинтеграцию.

    "Глава государства также отметил, что… сейчас планируется еще его (списка — Ред.) расширение и включение в список запрещенных к перевозке радиотоваров, строительных материалов — для предотвращения строительства фортификационных сооружений со стороны боевиков", — говорится в сообщении.

    С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Запрещен ввоз на неподконтрольные Киеву территории продуктов и медикаментов. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее. 

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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