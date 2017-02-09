наверх
09.02.201709:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Число эвакуированных из Авдеевки приблизилось к 300, почти половина - дети

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (679)

    (обновлено: )36
    По состоянию на утро четверга из города эвакуированы 298 человек, из которых 139 детей и 44 человека пожилого возраста. Координацию работ осуществляет штаб по ликвидации последствий ЧС.
    Работники ГСЧС осуществляют эвакуацию местных жителей в Авдеевке
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Количество человек, эвакуированных из Авдеевки Донецкой области, достигло 298, сообщает в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    "По состоянию на 7:00 9 февраля из г. Авдеевка эвакуированы 298 человек (из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей)", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 156 человек и 24 единиц техники, среди которых сотрудники и техника ГСЧС, Нацполиции и коммунальных служб города.

    Координацию работ осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

    В конце января силовики и представители ЛНР и ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Обмен валют
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте убийства Павла Шеремета
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование