Число эвакуированных из Авдеевки приблизилось к 300, почти половина - дети

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Количество человек, эвакуированных из Авдеевки Донецкой области, достигло 298, сообщает в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 9 февраля из г. Авдеевка эвакуированы 298 человек (из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей)", — сказано в сообщении.

Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 156 человек и 24 единиц техники, среди которых сотрудники и техника ГСЧС, Нацполиции и коммунальных служб города.

Координацию работ осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В конце января силовики и представители ЛНР и ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.