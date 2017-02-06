Определены три финалиста конкурса на пост главы Нацполиции

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Комиссия отобрала трех кандидатов на пост руководителя Национальной полиции Украины, предложила эти кандидатуры главе МВД Арсену Авакову, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Ранее сообщалось, что десять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на должность главы Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 4 февраля комиссия обсудила итоги интервью, которые провела с десятью ранее отобранными кандидатами, и выбрала консенсусом трех лучших, после чего провела среди них рейтинговое голосование.

"По его результатам комиссия рекомендовала министра внутренних дел Бушуева Константина Владимировича (замглавы Нацполиции — ред.), Вишневского Андрея Владимировича (глава Центра бесплатной правовой помощи — ред.) и Князева Сергея Николаевича (начальник департамента уголовного розыска Нацполиции — ред.) как кандидатов, которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала Авакову провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов, после чего, согласно закону о Национальной полиции, министр подает кандидатуру премьер-министру для утверждения правительством.

Аваков ранее объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу полиции назначат в феврале 2017 года.

В середине января МВД сообщило, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 человека, в том числе исполняющий обязанности главы ведомства Вадим Троян, глава полиции Киева Андрей Крищенко, Аброськин, Князев, Бушуев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий. В конце января Троян и Крищенко заявили, что отказались от дальнейшего участия в конкурсе.

В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.