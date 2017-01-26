Эксперт об отказе Трояна и Крищенко участвовать в конкурсе на главу Нацполиции

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Основные претенденты на пост главы Нацполиции сняли свои кандидатуры с конкурса по избранию главного полицейского. Исполняющий обязанности руководителя Национальной полиции Вадим Троян, заявил, что ему не хватает 20 месяцев стажа работы в отрасли права для соответствия всем критериям конкурса.

А другой кандидат — начальник полиции Киева Андрей Крищенко объяснил отказ от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции тем, что именно под его руководством произошла трагическая перестрелка между правоохранителями в Киевской области.

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Как трактовать снятие кандидатур двух тяжеловесов-полицейских с конкурсного отбора главы Нацполиции, расчищается ли таким образом дорога под конкретную персону, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вочевидь, місяць тому, коли і Вадим Троян, і Андрій Крищенко подавали документи для участі в конкурсі на голову Нацполіції, Троян знав про брак відповідного стажу роботи, а Крищенко усвідомлював свою відповідальність за загибель п’ятьох правоохоронців під Києвом. Але це обох претендентів почало хвилювати тільки зараз. Чому така запізніла реакція?

— Дивно, вони саме в день тестування на загальні здібності не з’явились. Або це справді їх позиція, і ми повинні їм довіритись, або вони не захотіли, щоб всі оцінювали і обговорювали, які в них загальні здібності або рівень IQ, тобто оця програма, яка, в принципі, зараз поширена для використання в різних конкурсних процедурах у нас.

Тобто ці люди злякались тесту на логіку, бо вони не такі здібні, як усім здається?

— Я не знаю іншої логіки, не можу знайти іншого пояснення, чому. Або ми маємо повірити їхній аргументації, але тоді буде питання до консультативної конкурсної комісії, як вони, наприклад, по Вадиму Трояну могли пропустити цей момент. Вони ж його допустили. Вони всіх, хто не відповідає вимогам, від самого початку відсіяли, ще 24 кандидати.

А можна припустити, що і Троян, і Крищенко отримали команду згори не брати участі в конкурсі, і саме тому вчора не з’явилися на перше тестування з логіки?

— Також воно може бути, але я поки не бачу, не розумію з того списку кандидатів, хто може бути реально лідером зараз у цьому конкурсі. Можливо, керівник апарату Нацполіції Костянтин Бушуєв. Я просто думаю, що, у будь-якому випадку рішення навряд чи, навіть якщо була команда зверху, навряд чи ця команда може надійти трьом із шести членам-іноземцям конкурсної комісії, тому що, я сподіваюсь, неможливо там ними командувати, тому що вони будуть приймати рішення з огляду на своє розуміння ситуації і свою оцінку кандидатів. Ви повинні розуміти, що комісія наполовину складається з іноземців.

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Серед перспективних кандидатів на крісло головного полісмена, зокрема, називаються заступник чинного керівника Нацполіції Костянтин Бушуєв, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Хтось із них може бути темною конячкою, участь якої вже визначена, у цих осіб є шанси на перемогу?

— Я також представляю, крім своєї організації, ще ініціативу "Реанімаційний пакет реформ", і в своєму зверненні до конкурсної комісії у них була пропозиція, щоб конкурсна комісія все-таки більш була відкрита у своїй діяльності, щоб були відкриті інтернет-трансляції їхніх засідань. І друге, що ми вимагали, або це більше було, можливо, звернення до міністра, в тому числі, до конкурсної комісії, що кандидати могли показати реальні результати реформування в певній сфері. Скажімо, чиновники, міліціонери, поліцейські, але потрібно дивитися, які результати в них є, тобто це від експертного середовища таке побажання було. Ми тому результату будемо довіряти, як хтось із цих осіб скаже, що або я запланував певні зміни, або досяг, і внаслідок проведених зусиль ми отримали в певній сфері такі реформи або напівреформи, або набули якихось позитивних зрушень. Я не можу сказати по тих особах, яких ви назвали, що справді частина українського суспільства відчула, що ця особа щось зробила в цій сфері таке, що допомогло людям. Можливо, від них і не вимагалось, коли вони працювали міліціонерами, таких змін, тому що тоді не буде виконана ця наша вимога, а от вони були просто поліцейськими, ніде не замішані в, наприклад, корупційних злочинах, інших порушеннях. Можливо, їм цього буде достатньо.

Хто командує парадом, для кого надважлива фігура голови Нацполіції?

— Ця посада, коли ще тільки був ухвалений закон про Нацполіцію, від’єднана, тому що в листопаді 2015 року, поліція як така була від’єднана від МВС, бо раніше у нас було так, хто був політична фігура – міністр внутрішніх справ, який фактично керував і міліцією, він керував міліцією всієї країни. Зараз від’єднано, і всі говорили, що міністр внутрішніх справ – це був представник "Народного фронту", а керівник поліції — Хатія Деканоїдзе була більше представницею від президента, тобто такий був певний розподіл. Зараз, я думаю, що позиція міністра була в чому? До речі, хоча закон і не вимагав конкурсу, ми вимагали, щоб все-таки на відкритій процедурі конкурсу і було визначено керівника Нацполіції. Це був хороший хід для міністра, тому що тепер він може вносити кандидатуру. Він може не зважати, наприклад, на позицію БПП, президента особисто, бо він скаже, що були залучені іноземці, був конкурс, і кого мені рекомендувала конкурсна комісія, того і подаю. Тобто є побажання, наприклад, найбільшої фракції або голови держави до керівника Нацполіції, потрібно було подаватись потрібному кандидату на цей конкурс, а не якимось іншим чином, щоб виникала ця особа, ця кандидатура. Тому тут, я думаю, дуже хороший хід, але він також хороший для всього суспільства, тому що ми також бачимо якісь елементи змагальності в цьому процесі.

Ви вірите в прозоре обрання голови Нацполіції, чи ця посада все ж таки — результат політичних домовленостей?

— Він, звичайно, буде політичний, тому що рішення остаточне приймається не міністром внутрішніх справ, а рішення за урядом, бо відповідно до регламенту, конкурсна комісія подає міністру три кандидатури, і він далі вже з трьох вибирає, кого він із них буде презентувати і вносити на розгляд уряду. В уряді, ми так розуміємо, політики сидять і представники політичних партій, вони будуть обирати представника. Але наявність, по-перше, представників наших міжнародних партнерів – це з Данії, США і Канади роблять нам надію, що та процедура буде більш об’єктивною. Питання у нас зараз навіть є до діяльності комісії, наскільки вона прозоро діє. Але питання того, чому немає засідань, питання того, чому, наприклад, перший протокол їх засідання – ми як експерти і представники громадськості не знаємо переліку і немає списку, кому відмовили, яким кандидатам в допуску до складання цього тесту на загальні здібності, які результати цього тесту на загальні здібності, ми цього не знаємо, і це також заклик до того, що потрібно більш прозоро працювати. Комісія таким чином вибрала тип своєї діяльності. Тому надія є, але все одно ми розуміємо, що призначення буде політичним, бо його буде робити політичний орган, яким є уряд.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" прокомментировал проведение тестирования на должность главы Нацполиции, и заявил, что этот тест выходит за рамки законодательства.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.