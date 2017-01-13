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Появился полный список кандидатов на должность главы Нацполиции

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Отбор претендентов будет проходить в пять этапов. Список финальных претендентов должен быть сформирован и подан Арсену Авакову не поздее 15 февраля. Первый этап конкурса стартует 18 января.
Национальная полиция Украины
REUTERS Gleb Garanich

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел опубликовало полный список кандидатов на должность главы Национальной полиции.

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В списке значатся 64 кандидата, среди которых, в частности, есть глава полиции Киева Андрей Крищенко, руководитель ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев, и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

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Отбор претендентов проводится временным совещательным (консультативным) органом — консультативной отборочной комиссией, создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В состав комиссии входят независимые международные и национальные эксперты.

Процедура отбора будет проходить в пять этапов.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.

Первый этап конкурса стартует 18 января.

Ранее Национальную полицию возглавляла Хатия Деканоидзе.

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