Аваков показал скидку на автомобили Mitsubishi для Нацполиции

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины получила фактическое подтверждение о предоставлении корпорацией Mitsubishi Motors скидки на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Дополнительное соглашение к договору предусматривает снижение цены для украинской полиции на 13%, что в абсолютных цифрах дает экономию 124 млн грн. Итоговая стоимость одного автомобиля составляет по факту 47500 долл США. Таким образом, по предварительным расчетам, Нацполиция получает возможность закупить дополнительно около 90 автомобилей", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что закупка дополнительных машин будет проводиться через систему публичных электронных торгов ProZorro.

"Согласно дополнительному соглашению, соответствующая часть суммы, перечисленной согласно договору ООО "НІКО ДІАМАНТ", будет возвращена на счет НПУ Украины в течение 15 рабочих дней", — сообщил Аваков.

Напомним. 23 января детективы НАБУ начали досудебное расследование по делу о закупке гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander PHEV, приобретенных для Национальной полиции. На покупку автомобилей направили деньги, полученные Украиной по Киотскому протоколу.

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СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной. 16 декабря прошлого года Нацполиция заключила договор о закупке 635 автомобилей на сумму 959,441 млн гривен. 27 декабря Арсен Аваков обратился к Mitsubishi с просьбой снизить цену на авто для полиции.