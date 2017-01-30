Как "будут уходить" Авакова: возможные сценарии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По кулуарным разговорам, в Администрации президента разрабатывается план, как освободить Министерство внутренних дел от Арсена Авакова и его команды, которые сделали все возможное для подрыва не только собственного авторитета, авторитета МВД, но и страны в целом. Сценариев развития событий масса, отмечают эксперты. При этом подчеркивая отсутствие на Банковой какой-либо определенности в этом вопросе.

По сути, убрать раздражитель в лице Авакова, который безопасностью граждан не занимается, но вокруг себя сколотил огромное количество подчиненных только ему боевых подразделений, единолично главе государства не под силу. Отправить в отставку правительство или отдельного министра — исключительное полномочие Верховной Рады. А парламент без малого два года не может решиться на такой шаг, боясь развалить коалицию, так как "Народный фронт", по квоте которого Аваков получил свою должность, постоянно шантажирует ВР выходом из большинства в случае увольнения своего ставленника. Сегодня механизм ухода с поста министра Авакова якобы разрабатывают на Банковой, но поломать над этим голову им придется серьезно.

"Президент пытается сконцентрировать в своих руках всю власть. Ведь в подчинении у Авакова не только МВД, но и ряд добровольческих объединений, политические структуры, тот же "Национальный корпус" (созданное экс-командиром полка "Азов", ныне нардепом Андреем Билецким общественное объединение — Авт.). Конечно, это раздражает президента, создает конкуренцию. Замена Авакова на другого представителя "Народного фронта" более дружественного к президенту, как глава СНБО Александр Турчинов или же других из НФ, возможна. Дело в том, что президент стремится укрепить власть в условиях отсутствия рейтинга и нестабильности", — отмечает политолог Руслан Бортник.

В то же время политолог считает, что если ВР проголосует за снятие Авакова, это расколет "Народный фронт", и коалиции не будет.

"Снятие Авакова скорее всего будет означать досрочные парламентские выборы. Президент, я уверен, его хочет снять, но я сомневаюсь, что он на это решится", — считает Руслан Бортник.

По словам политолога, сегодня в отношении Авакова и его команды открыты десятки уголовных дел, но они лежат без движения и, как только им дадут ход, это будет означать, что президент пошел в наступление.

"Уверен, что договориться и отправить в отставку Авакова по собственному желанию не получится. Даже имея козыри в рукаве в виде уголовных дел. Уговорить министра уйти в отставку никто не сможет", — подчеркивает Руслан Бортник.

По мнению адвоката Ростислава Кравца, законных оснований для увольнения Авакова достаточно.

"По результатам деятельности Авакова, полному развалу правоохранительной системы, что привело к подрыву доверия со стороны граждан, к снижению уровня профессионализма сотрудников МВД, к росту преступности, к огромному количеству нераскрытых преступлений, к откровенному саботажу, развалу системы управления. А это все приводит к гибели сотрудников, как это было в Княжичах, а так же жертвам среди населения, если вспомнить случай в Кривом Озере. Не стоит забывать и о роли министра в коррупционных скандалах, его полное бездействие в расследовании резонансных преступлений, в том числе и в поиске активов представителей предыдущей власти, под что Аваков создал целое управление в МВД. У президента есть немало поводов инициировать отстранение Авакова от выполнения им обязанностей, как человека не соответствующего занимаемой должности", — отмечает Ростислав Кравец.

Читайте также: Стрелять так стрелять. "Друзья Авакова" как небольшая вооруженная армия

На сегодня, по мнению Ростислава Кравца, есть все основания для признание деятельности Авакова неудовлетворительной, а по некоторым пунктам и уголовно наказуемой. А это и есть законное основание для увольнения его с занимаемой должности. Более того, Генпрокуратура может оказать в этом вопросе неоценимую пользу. В случае открытия уголовного производства или нескольких, суд может отстранить от занимаемой должности Авакова.