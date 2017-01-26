Определены 10 финалистов конкурса на пост главы Нацполиции

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Десять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на должность главы Национальной полиции Украины, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Комиссия по отбору главы Нацполиции определила десять кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди них, в частности, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин, а также начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев и заместитель главы ведомства Константин Бушуев.

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Согласно сообщению ведомства, 6 февраля члены комиссии планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова три кандидатуры на должность главы Нацполиции.

Аваков ранее объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу полиции назначат в феврале 2017 года.

В середине января МВД сообщило, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 человека, в том числе исполняющий обязанности главы ведомства Вадим Троян, глава полиции Киева Андрей Крищенко, Аброськин, Князев, Бушуев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий. В среду Троян и Крищенко заявили, что отказались от дальнейшего участия в конкурсе.

В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.