Проведение конкурса на главу Нацполиции: первые выводы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян объяснил, почему снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы этой правоохранительной структуры. По его словам, комиссия затребовала справку о сферу деятельности в одной из частных компаний, в которой он работал. Однако такую справку он не стал делать и признался, что для "безоговорочного прохождения всех критериев конкурса" ему не хватило 20 месяцев стажа в области права.

Выбывание из конкурса Вадима Трояна, и кто теперь станет главным кандидатом на пост главы Нацполиции, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Вадим Троян все ж таки зняв свою кандидатуру, адже він був одним з головних претендентів на посаду?

— Я вже говорив, що кандидатура саме Трояна не відповідає навіть формальним ознакам, вимогам закону. І мій прогноз підтвердився на 100%, тому що я був впевнений, що в нього немає сім років стажу роботи в сфері права і керівної роботи. Тому це було очевидно для мене. Стосовно тих 64-х кандидатів, які про себе заявили, на перший етап тестування з'явилося 43 кандидати. Ми не знаємо, правда, ще результатіва, який рівень знань вони показали, але разом з тим, ми можемо констатувати той факт, що з цих 64 — 21 особа залишається в числі кандидатів, які будуть в подальшому приймати участь в цьому конкурсі. На мій погляд, 21 кандидат на посаду голови Нацполіції, де зарплата в 100 тисяч гривень, і це все свідчить лише про одне — про низький рівень престижу роботи в поліції і небажання спеціалістів, фахівців, прагнути до такої посади і до такої роботи.

Тобто керівник Нацполіції — це не престижне місце роботи?

— Факт є фактом. Якби вона була престижна, то, на мій погляд, хоча б 100 кандидатів, де б можна було говорити про дійсно конкуренцію, про відбір реальних фахівців за всіма критеріями, що відповідають закону тощо. А сьогодні з 21 кандидата у нас залишається фактично приблизно десятка ймовірних кандидатів. Це керівник Донецької області В'ячеслав Амброськін. Це керівник поліції Києва Андрій Крищенко. Це начальник департаменту карного розшуку Сергій Князєв. Це начальник поліції Чернігівщини Сергій Пілігрім. Це начальник поліції Одещини Дмитро Головін. І заступник керівника Нацполіції Костянтин Бушуєв. І можливо ще два-три кандидати буде ще з числа адвокатів, які мають досвід роботи в правоохоронній системі, відповідають формальним ознакам і за своїми моральними, діловими якостями і іншими професійними ознаками можуть претендувати. Це зовсім маленький конкурс.

Ви назвали серед кандидатів Крищенка. Він же на вчорашнє тестування також не прийшов.

— Говорили, що не з'явився Крищенко і Троян, в силу того, що вони загружені своєю роботою, і вони пройдуть це тестування окремо. Троян відмовився, а не виключено, що Крищенко, можливо, і пройде цей іспит. Я думаю, що так і буде.

Комісія має визначити три фінальні кандидатури, прізвища яких до 15 лютого передадуть на затвердження міністру внутрішніх справ. А що далі? Голову Нацполіції буде вибирати сам Арсен Аваков?

— З того, що заявив сам Аваков, виглядає, що так, три кандидатури, які відбирає конкурсна комісія, подаються на розгляд міністру внутрішніх справ, а вже міністр внутрішніх справ пропонує одну з цих трьох кандидатур для Кабміну на затвердження. В цій ситуації, яка зараз у нас відбувається, що ми маємо з десяти осіб вибирати голову Нацполіції, на мій погляд, це теж надто низька планка і надто вузьке коло фахівців, з якого би могли б вибрати дійсно керівника Нацполіції, який міг би вирішити питання сьогодні надзвичайно складної криміногенної ситуації в суспільстві і продовжити далі, виправляючи помилки реформаторів і доводячи реформу Нацполіції до якісного стану.

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Цікава доля інших двох кандидатів, які не сподобаються пану Авакову. Що з ними буде?

— На мій погляд, як фахівця в області правоохоронної діяльності і як науковця, я би їх на місці новопризначеного голови Нацполіції відібрав би для роботи в своїй команді.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.