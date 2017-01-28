Аваков на следующей неделе получит фамилии кандидатов на пост главы Нацполиции

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает на следующей неделе получить от Консультативной комиссии по отбору руководителя Национальной полиции Украины фамилии трех кандидатов.

Читайте также: Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели

Об этом он сообщил в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.

"Я как министр рассчитываю получить от этой комиссии, надеюсь на следующей неделе, три лучшие кандидатуры, из которых буду выбирать для того, чтобы сделать представление в Кабинет министров", — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что десять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на должность главы Национальной полиции Украины.