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    Общество

    Порошенко призвали закрыть Институт Вятровича

    (обновлено: )381140
    По словам автора петиции, Институт национальной памяти занимается откровенно антинародной деятельностью, а именно - предлагает уменьшить количество выходных дней для работающих украинцев.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с призывом закрыть Институт национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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     Автор поясняет, что Институт национальной памяти — учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, а всю деятельность проводит за счет государственного бюджета.

    "Институт национальной памяти занимается откровенно антинародной деятельностью, а именно — предлагает уменьшить количество выходных дней для работающих украинцев (законопроект "О государственных праздниках в Украине")", — говорится в петиции.

    По слова автора, лишение статуса государственного праздника Дня солидарности трудящихся (1 мая), который отмечается на государственном уровне в таких странах как Франция, Испания, Италия, Бельгия и Международного дня борьбы за права женщин (8 марта) ущемляет права украинцев, поскольку женщины составляют половину населения Украины, а трудящиеся — ее подавляющее большинство.

    "Институт национальной памяти, таким образом, осуществляет деятельность, направленную против большей части населения страны", — резюмирует автор. Также он предлагает после закрытия учреждения перераспределить деньги на его содержание на нужды социальной сферы.

    Напомним, в Институте национальной памяти предлагают убрать выходные 8 Марта, 1-2 и 9 Мая, при этом праздниками они останутся. Вместо этого хотят сделать выходными 9 марта (Шевченковский день), 8 мая (День памяти и примирения), а также День семьи (вторая пятница сентября). 

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