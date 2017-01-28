Празднование Международного женского дня никто не отменяет - Вятрович

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Украине могут отменить 8 марта как выходной день, но празднование Международного женского дня никто не отменяет. Об этом заявил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Накануне в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф" Вятрович рассказал, что уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине", который в ближайшее время вынесут на обсуждение, и задачей этого закона является упорядочение праздников. Он сказал, что нужно отменить празднование на государственном уровне 8 марта, 1 и 9 мая. В частности, по словам Вятровича, "не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта".

"Вчера медиа наперебой сообщали об инициативе Института национальной памяти "отменить 8 марта". Поэтому уточняю: 8 марта никто не отменяет, именно этот день будет после 7 марта. Более того, никто не отменяет празднование 8 марта Международного женского дня. Наше предложение — отменить выходной в этот день", — пояснил Вятрович в субботу в Facebook.