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    Политика

    Раде предлагают уволить Вятровича

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (636)

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    Александр Вилкул, сопредседатель "Оппоблока", зарегистрировал в Раде проект об увольнении директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
    Владимир Вятрович
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украине Александр Вилкул во вторник зарегистрировал в парламенте постановление об увольнении директора Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, который предложил отменить празднование на государственном уровне 8 марта, 1 и 9 мая.

    Дед Мороз
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Дед Мороз и Снегурочка – в очереди на декоммунизацию. Реакция в соцсетях

    Директор УИНП Вятрович ранее сообщил, что власти могут отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

    Текст проекта постановления "Оппозиционного блока" пока отсутствует на сайте парламента.

    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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    Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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