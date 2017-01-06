Бойцы в зоне АТО готовы к ухудшению погодных условий - ВСУ

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Подразделения Вооруженных сил, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, готовы к ухудшению погодных условий. Об этом заявил в пятницу первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота, передает пресс-служба Министерства обороны.

По его словам, подразделения, которые выполняют задачи в Донбассе, обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий.

"Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева", — сказал первый заместитель командующего Сухопутными войсками.

Он подчеркнул, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и проводились заблаговременно.

"Для тех, кто в окопах, зима всегда является тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, поэтому сейчас любые возникающие проблемы решаются оперативно", — заверил Локота.

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Ранее синоптики прогнозировали пик морозов в Украине. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

В связи с погодными условиями на дорогах в шести областях Украины было ограничено движение транспорта.