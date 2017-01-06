Рождественское обращение Порошенко: Господи, спаси нашу страну

"Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечты и исполнения намерений, а главное — Божьего благословения. Вкусной кутьи и веселых праздников. Христос родился!", — сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Рождество является большим церковным и глубоко семейным праздником. А его супруга отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи.

"В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю прежде всего у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", — отметил президент.

6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.

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