Из-за погоды движение транспорта ограничено в трех областях

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Движение транспорта ограничено в трех областях Украины в связи со сложными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта. В частности, в Николаевской области введено ограничение движения для всех видов транспорта", — говорится в сообщении.

На территории Одесской области ограничения введены для грузового и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, а в Херсонской области движение ограничено только на ряде дорог.

Напомним, ранее начальник КП ШЕУ Оболонского района Олег Куликов сообщил, что "Киевавтодор" и все предприятия, которые входят в состав корпорации, готовы к этим сложным погодным условиям, которые продлятся с сегодняшнего дня и 3-5 дней будут снегопады.