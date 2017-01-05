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Киев готов к уборке снега на Рождество - КГГА

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В плену у непогоды: снегопады, морозы (20)

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По словам руководителя управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Романа Ткачука, Гидрометцентр подтвердил, что в столице в ближайшие дни выпадет до 10 см снега.
Снегопад в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В канун Рождества холодный арктический циклон принесет в Украину метели и сильный ветер. Сложные погодные условия — сильные снегопады, заносы, метели — с 6 января ожидаются в южных, восточных, центральных и северных областях. В Киеве ощутимое снижение температуры воздуха ожидается уже этой ночью. А в пятницу синоптики прогнозируют морозы до —17 градусов днем.

Снегопад в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Первый снегопад в Киеве в новом году

Готова ли столица Украины к резкому похолоданию, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук.

"Мы получили подтверждение из Гидрометцентра о том, что мы ожидаем 7 января примерно до 10 см снежного покрова. Сегодня под руководством Петра Пантелеева — замглавы администрации — был проведен штаб по готовности коммунальных служб к зимнему периоду, к таким экстремальным условиям. Еще раз перепроверили готовность "Киевпастранса", "Киевавтодора", ЖЭКов по очистке снега, по недопущению образования гололеда", — рассказал о принимаемых мерах Ткачук. 

Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики должны повысить температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.

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