Киев готов к уборке снега на Рождество - КГГА

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В канун Рождества холодный арктический циклон принесет в Украину метели и сильный ветер. Сложные погодные условия — сильные снегопады, заносы, метели — с 6 января ожидаются в южных, восточных, центральных и северных областях. В Киеве ощутимое снижение температуры воздуха ожидается уже этой ночью. А в пятницу синоптики прогнозируют морозы до —17 градусов днем.

Готова ли столица Украины к резкому похолоданию, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук.

"Мы получили подтверждение из Гидрометцентра о том, что мы ожидаем 7 января примерно до 10 см снежного покрова. Сегодня под руководством Петра Пантелеева — замглавы администрации — был проведен штаб по готовности коммунальных служб к зимнему периоду, к таким экстремальным условиям. Еще раз перепроверили готовность "Киевпастранса", "Киевавтодора", ЖЭКов по очистке снега, по недопущению образования гололеда", — рассказал о принимаемых мерах Ткачук.

Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики должны повысить температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.