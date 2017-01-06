"Киевавтодор" увеличил количество спецтехники из-за погоды

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Из-за снижения температуры и усиления осадков "Киевавтодор" увеличил количество спецтехники, которая будет дежурить на улицах столицы, до 300 единиц, заявил начальник КП ШЕУ Оболонского района Олег Куликов, информирует "112 Украина".

По его словам, "Киевавтодор" и все предприятия, которые входят в состав корпорации, готовы к этим сложным погодным условиям, которые продлятся с сегодняшнего дня и 3-5 дней будут снегопады. Температура будет до —18 градусов.

К примеру, в Оболонском районе подготовлено 32 единицы специальной снегоуборочной техники. Будет работать 6 бригад в количестве 55 человек, которые будут заниматься уборкой тротуаров, а также подходов к метро, больницам и так далее.

"Мы получили в этом году 15 MAN с Германии. Также снегоуборочные пылесосы, которые будут работать по тротуарам. На сегодняшний день для того, чтобы убирать дороги, мы будем использовать соль и песко-соляную смесь", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики повысят температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.