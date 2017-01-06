Из-за морозов в Киеве повышают температуру отопления

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики повысят температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"С 6 января в Киеве ожидается резкое снижение температуры. Так, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится от 17 до 19 мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", — сообщил Пантелеев.

По словам Пантелеева, жилищные организации должны постоянно контролировать состояние дома и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления.

"Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов. Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности – обещают служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями", — добавил он.

Ранее в КГГА напомнили, что 6-7 января в столице ожидается резкое снижение температуры: ночью и днем до 11-16 градусов мороза (ночью 7 января до —14-19°, местами 22° мороза). 7 января ожидается снег, местами порывы ветра 15-18 м/с, метели. На дорогах гололедица.