В Украине объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадами

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Штормовое предупреждение на 6 января объявлено в Украине в связи с сильными снегопадами и порывами ветра, сообщает в четверг пресс-служба Мининфраструктуры.

"Штормовое предупреждение на 6 января… Днем ​​в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях (ожидаются) сильные снегопады и метели, снежные заносы", — говорится в сообщении.

Указывается, что в нескольких областях ожидаются сильные порывы ветра и гололедица.

"В восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях — местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; в Украине, кроме западных областей, — порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях — местами 25 м/с; на дорогах страны гололедица", сказано в сообщении.

В Мининфраструктуры призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем. "Неуклонно соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не выполняйте рискованные маневры. Стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и на экскурсионных автобусах", — добавили в ведомстве.

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Ранее заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что уже ближайшей ночью в столице Украины похолодает до 15-17 градусов мороза.