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Морозы в Украине продержатся до Старого Нового года - Голеня

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Заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня в эфире «ГС» рассказала, что некоторого повышения температуры можно ожидать уже 9 января.
Снегопад на Закарпатье
ГУ ГСЧС в Закарпатской области

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украина в ожидании сильных морозов. На рождественские дни придет циклон с Черного моря и принесет резкое снижение температуры по всей территории страны. Ночью синоптики обещают до 13-19 градусов мороза по всей территории Украины, местами до минус 20-26. Днем прогнозируют от 11 до 17 градусов мороза.

Снегопад в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Первый снегопад в Киеве в новом году

Как долго продержатся морозы, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня.

"Холода у нас — до 13-14 января. Такие морозы несколько ослабят свои позиции в западных, северных областях уже 9-10 и 11 января. Но практически морозы сохранятся до Старого Нового года", — отметила представитель Гидрометцентра.

Ранее в Киевгоргосадминистрации сообщили, что 6-7 января в столице ожидается резкое снижение температуры: ночью и днем до 11-16 градусов мороза (ночью 7 января до —14-19°, местами 22° мороза). 7 января ожидается снег, местами порывы ветра 15-18 м/с, метели. На дорогах гололедица. 

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